Dr. Lits József, a VOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke elöljáróban elmondta, hogy az iroda a kisvállalkozások fejlesztésével és hitelprogramokkal kapcsolatos, valamint a vállalkozások és a tagszervezetek, illetve térségi szolgáltatók, civil szervezetek együttműködését elősegítő szolgáltatásokat, tanácsokat nyújt. Elérhetők lesznek a Széchenyi Kártyaprogramhoz kapcsolódó, valamint innovációs menedzsment és iparjogvédelmi tanácsadások, kutatás-fejlesztési, innovációs és egyéb vállalkozásokat érintő szolgáltatások.

Balról: Hubai Imre, Szalay Ferenc, Barabás Tamás, dr. Kállai Mária, Dr. Lits József és Berkó Attila nyitották meg a Vállalkozásfejlesztési Irodát

Fotó: Mészáros János

Dr. Lits József, a VOSZ vármegyei elnöke Barabás Tamás, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke, a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Kft. ügyvezetője társaságában jelentette be, hogy immáron Szolnokon is megnyílt a Vállalkozásfejlesztési Iroda, ahol Fazekasné Kiss Anita személyében immáron tanácsadó szakember dolgozik a Széchenyi Kártya Programot koordináló kollégával közös irodában. Feladata, hogy a kkv-kat összehozza a szolgáltatókkal, például képzési vagy kontrolling területen, hiszen ezzel is bővült a VOSZ szolgáltatási portfóliója.

A közeljövőben a VOSZ kiemelten foglalkozik majd az induló, és az öt éven belül indult vállalkozásokkal is, mert a jelenlegi ötven százalékos lemorzsolódáson javítani kell.

Barabás Tamás arról is beszélt, hogy stratégiai céljuk a vállalkozások hatékonyságnövelésének segítése különböző szolgáltatásokkal, amelyek közül kiemelkedik a VOSZPort. Ez a digitális vállalkozói vezérlőpult a számlázástól a céginformációs lekérdezésig, az elektronikus aláírásig, kkv-minősítésig sok mindenben segít, immáron a mesterséges intelligencia alkalmazásával.

A hivatalos bejelentésen dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője, Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, Berkó Attila vármegyei főispán és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is részt vett.

Közösen építjük a jövőt!

– erősítette meg a VOSZ 35 éves jelmondatát a polgármester.