Különleges alkalomra várták tegnap a szolnoki Széchenyi István gimnázium diákjait az intézmény könyvtárába. Az ide szervezett előadáson ugyanis az Egyesült Nemzetek Szervezetén keresztül nyertek betekintést a világ oktatásügyi folyamataiba és a szegénység elleni küzdelembe a fiatalok.

Az esemény attól volt igazán érdekes, hogy nem csupán egy „száraz előadást” hallhattak az érdeklődők, hanem ők maguk is terelgethették az események fonalát. Felvetették aggályaikat, kérdezhettek biztonságpolitikai problémákról, vagy egyszerűen csak arról, hogyan került kapcsolatba a legnagyobb nemzetközi szervezettel az afrikai gyökerekkel rendelkező előadó. Meglepődve tapasztaltam, hogy a magas rangú tisztségviselővel érkező tolmácsnak nem sok dolga akadt a program első felében, a diákok gyakran kitűnő angolsággal vetették fel a legkülönfélébb témákat.

Rendkívül érdekes fejleményekről is hallhattak a résztvevők. Kevesek által ismert tény például, hogy a nyugat-afrikai Togo kiváló biztonsági mutatókkal rendelkezik. Még annak ellenére is, hogy a Burkina Fasóval közös határvidékén korábban voltak villongások, és most is állandó a katonai jelenlét a térségben. Nagyobb konfliktus azonban valószínűleg nem alakul ki Togo francia támogatásának köszönhetően.

Azt gondolom, néhány pillanat erejéig egy olyan világba tekinthettek be a fiatalok, melyet sokunk el sem tud képzelni. Fontos, hogy legyenek alkalmak, amikor a tőlünk távoli országok ügyeiről tájékozódhatnak a diákok. Példaértékű rendezvény volt ez a mostani, és remélem, lesz még folytatás...

