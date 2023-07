Menjünk a vízbe, labdázzunk! Anya, most napozzunk kicsit! Kukoricát szeretnék! Én pedig kürtöskalácsot! Apa, gyere velem a játszótérre! Évek óta így zajlik kis családunkban a strandolás. Nem titok, a gyerkőceinkhez igazítjuk a vízparti programot, ami a szó szoros értelmében vett nyugalmat és pihenést csak nyomokban tartalmazza. Mennyivel jobb ugyebár labdázni a habok között, meg a gumimatracon bohóckodni, aztán a parton játszóterezni kimerülésig...

Így aztán azzal sem árulok el nagy titkot, hogy csupán irigykedő pillantásokat vetek azokra, akik a nyugágyban heverészve, napozás közben olvasnak. Belemerülve böngészik a lapokat, talán épp egy „másik világban” járnak, miközben jólesően pihentetik a testüket. A könyvek szerelmesei mindehhez manapság már segítséget is kapnak, hiszen egyre több strandon, vízparti üdülőhelyen alakítanak ki egy kis sarkot, ahol mindenféle olvasnivalóból válogathatnak ők.

Korábban a túrkevei fürdőről írtunk már, ma pedig a tiszafüredi strandkönyvtárról olvashatnak olvasóink. Magam is örömmel látom a cikk sorai között, hogy utóbbiban még társasjátékot is lehet kölcsönözni. Nos, ez talán még a mi családunknak is tartogat lehetőséget. Egy pillanatra el is képzelem, ahogy a gyerekeink együtt játszanak a dobókockás tábla fölött, a férjem belelapoz egy történelmi könyvbe, én pedig valami igazán csajos, könnyed, romantikus regényt olvasok.

Igazán idilli a kép. Közben azt se hallom, hogy a gyerekeim hangosan kérlelnek, hogy szálljak már be én is a vízi csatába. Csak egy jól irányzott dobás, és annak köszönhetően egy nagy adag hideg vízfröccs ébreszt rá arra, hogy a fantáziavilágba repítő, vízparti olvasásra még várnom kell.