Földön, vízen, levegőben! Utóbbiból egyelőre kevesebb közös élményünk van, de kis családunk ismérve, hogy imádunk úton lenni. Ha időnk engedi és úgy tartja kedvünk, autóba ülünk és elgurulunk egy vadasparkig és órákig bámuljuk az állatokat vagy felkaptatunk a hegyekbe, ahol aztán a lábunkat térdig sározva túrázunk a faóriások között. Persze olyan is van, hogy csak a közeli játszótérig sétálunk, na meg sokszor rollerezünk egy kört és persze legtöbbször a jól bevált kétkerekűre, biciklire pattanunk.

Két új kompot adtak át Tiszaderzsen

Fotó: Nagy Balázs

Nem torpanunk meg akkor sem, ha vízpartra érünk. Felejthetetlen élményeket szereztünk, amikor Tisza-tavi csónakos túrán vehettünk részt, de persze mindig a mezítlábas vízbe rohanás a legnagyobb buli. A gyerekeimnek mindenképp, én olyankor kicsit aggodalmaskodva próbálom őket „körbe úszógumizni”. A karúszókat már kinövik, de szerencsére egyre ügyesebben evickélnek a vízben. Mégis nyugodtabb vagyok, ha van talaj a lábunk alatt, így a hajókázást például én is nagyon élvezem.

És nagy rajongói vagyunk a kompoknak is. Örömmel szállunk fel a szülőfalumnál közlekedő kis átkelőhajóra, ahogyan egyetlen nyáron sem kerüljük el a magyar tenger két partja között „ingázó” méretes járműveket. Legközelebb célba vesszük majd a tiszaderzsi kompot is. Ahogy cikkünkben is írjuk: a tegnap átadott kerékpáros és gyalogos kishajók még kényelmesebbé teszik a kikapcsolódást hazánk második legnagyobb tava körül. A legjobb lesz, ha kerékpárral megyünk, s úgy kelünk át a vízen. Úgy lesz igazán komp-lett a családi kirándulás...