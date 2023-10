Számos érvet és ellenérvet lehet felsorakoztatni a védőoltásokról. De talán nem véletlen, hogy az újszülött már néhány naposan megkapja az első adagot, amit a tuberkulózis elleni védekezés céljából használnak. A Bcg nyoma legtöbbünket felnőtt korban is elkíséri, az az érdekes heg az, amit a bal felkarunkon láthatunk. Aztán az első néhány hónapban a kisgyerek és édesanyja rendszeres látogatója az orvosi rendelőnek, hogy a vakcinákkal betegségeket előzzenek meg. Olyanokat, amik százezressével szedték áldozataikat a régi időkben. És bármennyire is összeszorul a szívünk, amikor az egyébként is ordító újszülöttet ketten fogják le, hogy apró combocskájába tűt szúrjanak, elfogadjuk, hiszen az egészség a legfontosabb.

A human papillomavírus elleni védőoltás nem kötelező, a jászkunsági szülők 74 százaléka mégis úgy gondolta, hogy felveszi a kesztyűt a méhnyakrákot is okozó vírus ellen. Éltek a lehetőséggel, hogy hetedik osztályos gyermekeik ingyen kapják meg az oltást. Amikor én ebben a korban voltam, még nem biztosították ezt. Később viszont szüleimmel átbeszéltük a kérdést és úgy döntöttünk, hogy kifizetjük a díját, hogy védve legyek.

Egy kis kellemetlenség a szúrás pillanatában, vagy ha egy szűrővizsgálatra gondolunk, az is néhány percig tart. Aztán a következő időszakra megint elfelejthetjük a feszengést. A megelőzés vagy a korai felismerés viszont létfontosságú!