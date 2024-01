Ételt nem dobunk ki! - nevelték belénk szüleink. Az elvet igyekszem alkalmazni, sőt továbbadni is. De ez nem mindig olyan egyszerű. Hiszen akarva akaratlanul készülhet olyan mennyiségben például törtkrumpli, ami sehogy sem akar elfogyni. Az eredetileg mellé sütött húsnak már hűlt helye sincs, a köret pedig még mindig foglalja a helyet a hűtőben. Ilyenkor hívom segítségül az internetet és számos cikket, receptet elolvasva újragondolom a felhasználását. Így készült már törtburgonya-gombóc bolognai töltettel és sajttal meghintve. De hiába a leleményes ötletek eljön a pillanat, amikor a szemetesben landol a maradék. Nemcsak, ami a tányérról nem fogyott el, hanem az is, amit képtelen voltam újra felhasználni. Mégis sajnálom, hogy csak egyszerűen a kukába kerül. Ezért is örvendetes a kezdeményezés, melyet az országban az elsők között Szolnokon is bevezetnek.

Ahogy cikkünkben is olvasható egyelőre a vármegyeszékhely két területén gyűjtik szelektíven az ételmaradékokat. És, hogy mi haszna annak, ha a korábban a malacnak szánt moslékot elszállítják? Nem más, minthogy biogázüzemekbe kerül és hő-, valamint, villamosenergiát állítanak elő azokból. Számomra új értelmet nyer az, hogy ételt ne dobjunk ki, ami persze nem a pazarlás felé hajt, egyszerűen csak a lelkemet nyugtatja, hogyha mégsem fogy el minden az asztalról, van még remény a felhasználására.