Kétségkívül megosztja a magyarokat a szerelmesek ünnepe. Az egyik tábor szerint csak egy amerikai szokás meghonosításáról van szó, ami a virágboltosok üzlete igazán. Ennek ellenére viszont ahogy cikkünkből is kiderül, bőven akadnak, akik február 14-én virággal, csokoládéval, ékszerrel lepik meg kedvesüket. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogyan ünnepel, vagy ünnepel-e egyáltalán. Ami biztos, hogy ilyentájt azért a rádióban is felcsendülnek a szerelmes dalok, nyílnak a virágok és már lelkünkben is készülhetünk a tavaszra.

De mielőtt a rózsaszín fellegekig repítenénk gondolatainkat, meghallgathatjuk a másik fél érveit, ellenérveit. A Valentin nap ellenesek, ha egyáltalán lehet őket így nevezni, úgy gondolják, hogy miért pont ezen a napon kellene jobban szeretni párunk, mint bármelyik másik hétköznapon. Aztán jön a válasz, hiszen vélekedhetünk úgy is, hogy ezen a napon miért ne szeressük ugyanannyira, mint bármikor máskor. És ha őszintén szívünkre tesszük a kezünket, mi nők szeretünk virágot és ajándékot kapni, legyen az hétfőn, szerdán, vagy vasárnap. Sőt februárban ugyanannyira, mint májusban és októberben. Talán igaz ez a férfiakra is. Nálunk a csokoládé az örök klasszikus, melyből időnként bevásárolok egy nagyobb adaggal, elrejtem és egy adott pillanatban csak előveszem a szekrényből meglepetésként. Hogy ez éppen ma is megtörténik-e még nem tudom, ha az élet úgy alakítja, akkor biztosan.