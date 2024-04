Hát bizony, belőlük nem volt hiány szombaton az Aba-Novák Agórában, ahol immár 17. alkalommal rendezte meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Pelikán Kupát.

Szebbnél-szebb süteményekkel és tortacsodákkal, változatos, modern ínyencségekkel és gyönyörű terítékekkel készültek a versenyzők az idei Pelikán Kupára az Aba-Novák Agórában

Fotó: Kiss János

A szebbnél-szebb sütemények, torták egészen hihetetlen látványt nyújtottak a hosszú asztalokon, és bár a "mindent a szemnek, semmit a kéznek" aranyszabály érvényesült, ember legyen a talpán, aki a szemlélődés közben nem nyelt jó nagyokat.

Ilyen gasztronómiai csodákat leginkább csak a televízióban lát az ember, legalábbis aki nem szakmabeli, vagy nem születik milliárdosnak. De most ott voltak karnyújtásnyira ezek a sokszor apró, de annál aprólékosabb remekek, legyen az édes, vagy éppen sós. Merthogy ételkülönlegességek is akadtak bőven, az újragondolt magyarosról, a teljesen más tájak ízvilágát bemutatókig.

És mindezeket az egyedi alkotásokat komoly, és biztos szakmai tudással rendelkező oktatók és mesterek tanították meg az ifjaknak, akik maguk is nagyon felkészülten érkeztek a versenyre. Látszott, sütött róluk hogy nem muszájból, hanem nyitottan, és kíváncsian érkeztek a kupára, hiszen tudták, itt, ezen egy rendezvényen is nagyon sokat tanulhatnak. A zsűri tagjai és a szervezők ugyanis világbajnokok, vagy országosan többszörösen elismert szakemberek, akik tanácsaikkal, esetleges kritikájukkal is nagyon sokat segíthetnek a fiatalok szakmai fejlődésében.

Öröm volt látni ezt a sok tehetséges, lelkes diákot és felnőtt versenyzőt, akik ugyan nehéz, de gyönyörű szakmákat választottak maguknak.