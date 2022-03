A Dell Technologies két új Dell játékmonitort mutatott be.

A Dell 32 4K UHD 4K játékra tervezett monitor (G3223Q) kristálytiszta képminőséget és a legmodernebb csatlakoztatási lehetőségeket kínálja a játékosoknak PC-n és konzolon egyaránt.



Az új kijelző 4K UHD felbontással, Fast IPS és VESA DisplayHDR 600 tanúsítvánnyal várja a felhasználókat. A gördülékeny játékélményhez a HDMI 2.1 csatlakozónak köszönhetően 144 Hz-es képfrissítési frekvenciát biztosít a számítógépes játékokhoz, és az akár 120 Hz-et a konzolos verziókhoz.



A monitoron elérhető új Creator mód ideális a tartalomkészítők és játékfejlesztők számára, akiknek szükségük van a tökéletes színpontosságra. A termék támogatja az AMD FreeSync Premium Pro technológiát is.



Dell 32 USB-C gamer monitor (G3223D) gazdag színeket és USB-C csatlakozást kínál, hogy zökkenőmentes élményt nyújtson a sport-, szerepjátékok és szimulációs játékok során. A QHD felbontásnak és a VESA DisplayHDR 400 tanúsítványnak köszönhetően játék közben élethű képi megjelenítésben gyönyörködhetnek a felhasználók.

A fennakadások elkerülése érdekében a Fast IPS-kijelző támogatja a 165 Hz-es frissítést PC-ken és akár 120 Hz-et a konzolos játékok során, az 1 ms-os válaszidőt (GtG), valamint az AMD FreeSync Premium Pro és az NVIDIA® G-Sync kompatibilitást. A kábelezés is egyszerű az USB-C csatlakozónak köszönhetően, amely 15 W-os tápellátást biztosít.



Mindkét monitor TUV tanúsítvánnyal rendelkező ComfortView Plus-t kínál, amely csökkenti a kékfény-kibocsátást, miközben megőrzi az élethű színeket.



Végre itthon is kaphatók az új Alienware termékek



A felhasználók most már hazánkban is hozzájuthatnak az új Alienware x14-hez, az eddigi legvékonyabb gamerlaptophoz, amelyben a szabadalom alatt álló zsanérkialakításnak köszönhetően elfér a hőszabályozási teljesítményt optimalizáló Alienware Cryo-Tech hűtési technológia és a 14 colos gamerlaptopok legnagyobb wattóra kapacitású akkumulátora is. Ez utóbbi több mint 11 órányi HD videó lejátszására képes.

Az Alienware x14 az első 14 colos laptop, amely támogatja az NVIDIA Advanced Optimus és a G-SYNC technológiát, így az akkumulátor üzemideje még a lenyűgöző játékmenetek során is optimalizált marad. Az Alienware x14 egyben az első Alienware laptop, amely kizárólag C típusú USB-portokat használ töltéshez. A laptopban megtalálhatók a legújabb, 12. generációs Intel Core H sorozatú processzorok és az exkluzív termikus illesztőanyag, az Element 31, valamint az Intel Arc Graphics vagy az NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop-GPU 7 fázisú feszültségszabályozással.



Azoknak, akik nagyobb kijelzőre, de ugyanolyan hordozhatóságra vágynak, ideális a továbbfejlesztett Alienware x15 R2 és az Alienware x17 R2.



Kitűnő kiegészítője a laptopnak az Alienware Tri-Mode vezeték nélküli gameregér (AW720M). 89 grammra optimalizálták a tömegét, valamint új, karcsúbb formával, 3D-s formájú, kétkezes hüvelykujjtámasszal és ikonikus AlienFX RGB világítással látták el. Új generációs, 26 000 DPI-s optikai érzékelője és mágneses nyomógombjai biztosítják a magas szintű teljesítményt.



A CES-en kiemelt téma volt a Quantum Dot technológia, ahol a Dell bemutatta az Alienware 34 ívelt QD-OLED gamer monitort (AW3423DW). A kijelző a CES innovációs díj nyertese. Az új modell tökéletes választás a verseny-, a szimulációs vagy az akció-kalandjátékokat kedvelő játékosok, illetve a Twitch-streamerek és a tartalomgyártók számára. Ez a kijelző lenyűgöző színteljesítményt és nagy fénysűrűséget kínál. A monitort akadozásmentes játékra tervezték, gördülékeny grafikáját a gyors, 0,1 ms-os szürke-szürke válaszidő, a 175 Hz-es (natív) frissítési gyakoriság és az NVIDIA G-SYNC ULTIMATE tanúsítvány teszi lehetővé.