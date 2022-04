A visszaesést nagyrészt a Chromebook laptopok iránti kereslet csökkenése okozta, miután 2020-ban és 2021 elején meredeken emelkedtek az eladások amiatt, hogy ilyen eszközöket szereztek be az amerikai iskolák. A Chromebookok nélkül a globális PC-piac 3,9 százalékkal nőtt az első negyedévben.



A világ három vezető PC-gyártójának sorrendje nem változott:

az első helyet továbbra is a kínai Lenovo foglalja el 23,8 százalékos piaci részesedéssel, a másodikat pedig az amerikai HP. 20,4 százalékos részesedéssel annak ellenére, hogy a két cégnek jelentősebben visszaesett az értékesítése. A harmadik helyen 17,7 százalékos piaci részesedéssel továbbra is a Dell áll, amely épp ellenkezőleg, növelte az eladásait.



Megtartotta negyedik helyét az Apple 9 százalékos piaci részesedéssel, míg a tajvani ASUS az ötödik helyre jött fel a hatodikról, 7,2 százalékos piaci részesedéssel.

Borítóképünkön Dell termékek