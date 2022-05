Huawei Watch GT 3 Pro: a klasszikus és a prémium találkozása

A Watch GT széria legújabb verziója, a prémium anyagokból készült a GT 3 Pro okosóra-sorozat titánium és kerámia változatokban készült. Az eszközt elegáns megjelenése mellett az is különlegessé teszi, hogy elődjeihez képest még több egészségügyi érték monitorozására nyújt lehetőséget.

A legfontosabb újdonságok egyike az óra elektrokardiogram (EKG) funkciója lesz, amely az európai egészségügyi hatóságok engedélye után, legkorábban az év második felében, egy frissítést követően lesz elérhető a magyar felhasználók számára.

A szoftver EKG-mérést és az adatok valós idejű elemzését biztosítja majd, továbbá szinuszritmust és pitvarfibrillációt mérhet, valamint képes lesz pitvari és kamrai korai szívverés-emlékeztetésre, így figyelve a szívműködést. A PPG- és EKG-érzékelőknek köszönhetően az óra képes lesz észlelni az artériás érfali merevséget, ami hozzájárulhat több szív- és érrendszeri betegség kockázatának esetleges felismeréséhez. Emellett az eszköz Huawei TruSeenTM 5.0+ funkciónak köszönhetően a véroxigénszintet is képes figyelni.

Az óra egyik legizgalmasabb tulajdonsága a megnövelt vízellenálló-képesség: az órával akár a 30 méteres szabadmerülés is lehetséges. Emellett az okosóra sportfunkciói is szintet léptek: a több mint száz új edzésmód között található az intelligens futástervező is, amely a felhasználó korábbi futásai alapján személyre szabott tervet állít össze. Elemzi a sebességet, a szívritmust, a megtett távolságot, majd szinkronizálja az adatokat különféle alkalmazásokkal, beleértve több mint hatvan edzésappot. Az okos futástervezési mód és a kétsávos, ötrendszerű GNNS-pozícionálás pedig még pontosabb helymeghatározást tesz lehetővé.

A férfiaknak készített titánium modellt 1.43”-es, színes AMOLED kijelzővel szerelte fel a gyártó. A 466x466-os HD felbontású kijelzőről minden adat pillanatok alatt leolvasható. A könnyű titánium foglalat strapabíró, a kijelző kemény, zafírüvegből készült, és a testhőmérsékletben történt legkisebb változást is érzékeli. Az eszköz 3D-s forgatható koronája a hagyományos órák stílusát idézi. A felhasználók a korona megnyomásával és forgatásával zoomolhatnak a kijelzőn és válthatnak a különböző felületek között. A készülék bőrszíjas változatának ára 139.990 forint, fémszíjas változatának pedig 179.990 forint.

A készülék női kerámia változata is rendkívül ellenálló a korrózióval és hővel szemben. Kijelzője a titánium változathoz hasonlóan kemény zafírüvegből készült, ezáltal karcolás- és ütődésbiztos. A zafírüveg bőrbarát anyaga automatikusan érzékeli a testhőmérséklet változásait. Az EKG gomb és a 3D forgó korona ennél a változatnál is megtalálható lesz majd, mindkettő tökéletesen igazodik a nőies és elegáns stílushoz. A 1,32”-es, színes AMOLED kijelző pedig 466x466 HD felbontásban szinte tökéletes képminőséget nyújt. A készülék bőrszíjas változatának ajánlott fogyasztói ára 159.990 forint, a kerámia változaté pedig 199.990 forint.

Extra hosszú üzemidő

A WATCH GT 3 Pro titánium változata optimális körülmények között 14 napot bír egy töltéssel (intenzív használat esetén nyolcat), a kerámia változat pedig7 napot (intenzív használat esetén négyet). A vezeték nélküli töltés és a korábbi modelleknél harminc százalékkal gyorsabb töltési sebesség biztosítja, hogy a készülék mindig készen álljon a használatra. Mindemellett az okosóra Bluetooth-hívások fogadására is képes.

Az eszköz megvásárlásakor 2022. május 20. és június 30. között Freebuds 4i fülhallgatót is ad a gyártó.

Huawei Watch FIT 2: az egészséges életmód támogatója

A Huawei új sportórája, a WATCH FIT 2 kiváló társa lesz használójának sokféle fitnesz- és sporttevékenység során. Az eszköz 97 edzésmódot támogat, így a többi között a futást, kerékpározást, úszást, ugrást, illetve olyan edzéseket is, mint a súlyzós edzés, a tánc, a labdajátékok, vagy a vízi-, téli- és extrém sportok.

Az óra legújabb Huawei TruSeenTM 5.0 pulzusfigyelő technológiát alkalmazva a gyártó korábbi modelljeihez képest még pontosabb pulzusmérést tesz lehetővé. A Watch FIT 2 a Huawei futóképességi indexét (RAI), valamint a korábbi futási adatokat felhasználva személyre szabott professzionális futási tervet készít. A tempó, a pulzusszám és a futási távolság alapján az eszköz intelligensen kiértékeli a futási adatokat, majd azok alapján javaslatokat is tesz az edzés intenzitására és idejére.

A készülék öt műholdrendszert támogat, ezáltal az elődjeihez viszonyítva még pontosabb mozgás- és sebességkövetést, valamint helymeghatározást biztosít. Sportolás közben a bejövő hívások azonnal megjelennek az órán. A felhasználók egy gomb megérintésével fogadhatják és bonthatják a hívásokat anélkül, hogy ahhoz elő kellene venniük okostelefonjukat.

Offline zenelejátszás, és hosszú üzemidő

Az okosóra hangszóróval és mikrofonnal is rendelkezik, és offline is lehet rajta zenét lejátszani, amit a felhasználók közvetlenül az okosórájukról is megtehetnek edzés közben, míg a zenelejátszást mobilalkalmazásokon keresztül kezelhetik. A nagy memóriának köszönhetően akár 5000 zeneszám is tárolható az eszközön.

A gyorstöltési technológiával szinte 5 perces töltéssel a WATCH FIT 2 akár 24 órán keresztül üzemképes. Átlagos felhasználás esetén az okosóra 10 napig, intenzív igénybevétel esetén pedig 7 napig használható.

1,74”-es AMOLED HD FullView kijelzővel szerelte fel a gyártó, a kijelző területe 18,6%-kal nagyobb, mint az előző generációé, a képernyő-test aránya pedig 72,2%-os. Több mint 200 számlap érhető el hozzá díjmentesen, különböző stílusokban és színekben. Az órához különféle szíjak kaphatók, a puha és kényelmes szilikontól a gyönyörű és elegáns bőrszíjig.

Értékesítése várhatóan június 18-án kezdődik hazánkban, az Active ára 56.990 forint, a Classic változaté pedig 66.990 forint.

Huawei Band 7: a gyártó eddigi legvékonyabb okoskarkötője

A Huawei Band 7 a gyártó eddigi legvékonyabb okoskarkötője, nagy kijelzővel és egészségfigyelő funkciókkal. A készülék mindössze 9,99 mm vékony és szíj nélkül 16 gramm súlyú. A színes AMOLED kijelző képernyő-test aránya 64,88%, felbontása 194x368-as.

A Band 7 egészségfigyelő funkciók széles skáláját biztosítja, így a felhasználók nyomon követhetik az alvást, a véroxigénszintet, a menstruációs ciklust és a szívritmust. A Huawei TruSleep technológiája az alvás megzavarása nélkül elemzi az alvás minőségét, illetve segít az alvászavarok hat típusának megállapításában. A Trurelax funkció a stressz szintjét figyeli, és időben figyelmezteti a felhasználót a stressz-levezetés szükségességére. A Truseen 4.0 technológia a szívritmust figyeli, míg az exkluzív TruSport algoritmusok az edzések adatait elemzik bizonyos szempontok alapján.

A Band 7 összesen 96 edzésmódot kínál, a futástól és biciklizéstől kezdve az ugrálókötelezésig és görkorcsolyázásig. Átlagos használat mellett a készülék 14 napig bírja egy töltéssel.

A HUAWEI Band 7 értékesítése várhatóan június 20-án kezdődik Magyarországon, ára 22.990 forint.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)