Ijesztőre sikeredett az Amazon új otthoni drónja

Aki arra vágyott, hogy egy csúcstechnikával készült drón járőrözzön a lakásában, mint valamilyen kamerás szuperlégy, annak telitalálat lehet az új kütyü. Mintha a Black Mirror sorozat, vagy más disztópikus film kitalációja lenne, olyan az Amazon most bemutatott új terméke,

Miként a gyártó bemutató videója szemlélteti:

Ever get a Ring Alarm alert and want to immediately see what’s happening? The Ring Always Home Cam is here to help. This compact, lightweight, autonomously flying indoor camera gives even greater visibility when you’re not home. Learn more: https://t.co/A62pZUuYDa [US Only] pic.twitter.com/13cXKtEeSs

— Ring (@ring) September 24, 2020