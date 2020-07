Lenyűgöző felvételt tett közzé a NASA (videó)

Az NGC 2775 spirálgalaxis nagyjából 67 millió fényévre van a Földtől a Rák csillagképben – olvasható a NASA honlapján.

A galaxist William Herschel német származású brit csillagász fedezte fel 1783. december 19-én. Az NGC 2775 pelyhes spirálkarjai azt jelzik, hogy a galaxisban viszonylag kis intenzitású csillagkeletkezés zajlik.

Millions of young, blue stars shine brightly in the feather-like arms of the spiral galaxy NGC 2775.

But at the galaxy’s center lies an unusually large galactic bulge, where almost no star formation occurs, as its gas was converted into stars long ago: https://t.co/w3CjO1RuUz pic.twitter.com/rIqmkwGjst

— Hubble (@NASAHubble) July 2, 2020