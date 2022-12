Nyolcaddöntő:

Hollandia–Egyesült Államok, 16.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Hollandia: Andries Noppert – Jurriën Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Ake – Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind – Davy Klaassen – Cody Gakpo, Memphis Depay

Egyesült Államok: Matt Turner – Sergino Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson – Weston McKennie, Tyler Adams, Yumus Musah – Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic

Hollandia ellen szeretne túllépni önmagán az Egyesült Államok csapata. Az USA ugyanis 2002-ben jutott túl utoljára a legjobb 16-on, noha többször is ott volt a nyolcaddöntőben. Az eddig látottak alapján ehhez meg is van a játéka Gregg Berhalter együttesének. A csoportkörben Wales és Anglia ellen is stabil teljesítményt nyújtottak, és amikor nyerni kellett – Irán ellen –, hozták a három pontot. Utóbbi mérkőzésen ugyan sérülést szenvedett a gárda legnagyobb sztárja, a Chelsea-játékos, Christian Pulisic, ám a játékos közösségi oldalán a nyolcaddöntő előtt jelezte, bevethető lesz a hollandok ellen.

– Jó lehetőség ez a számunkra, nem megtiszteltetésnek vesszük a nyolcaddöntős szereplést, hiszen megdolgoztunk érte, megérdemeljük, hogy itt legyünk – fogalmazott Berhalter a találkozó előtt. Az amerikai tréner abban feltétlenül bizakodhat, hogy Anglia személyben egy elitcsapatot már megfékeztek (0–0). Az USA kerete pedig Pulisic-ot leszámítva is erős: Dest, McKennie, Reyna, Aaronson és a többiek képesek meccset eldöntő tényezővé válni.

A hollandok számára ellenben az a minimumcél volt, hogy a csoportból jussanak tovább. Ezt meg is tették, ám ahogyan játszottak, az bőven hagy kétségeket a narancssárgák szurkolói között. Szenegállal és Ecuadorral nagyon megszenvedett az oranje (2–0, 1–1), míg az utolsó, Katar elleni meccsnek (2–0) már nem volt tétje. Egyedül Cody Gakpo teljesítménye emelkedett ki, ám arra Louis van Gaal szövetségi kapitány sem számíthat, hogy Gakpo minden meccsen villan egyet. Memphis Depay sérülése – ha minden igaz – a múlté, és az amerikaiak ellen kezdhet.

Pusztán a papírformát nézve Hollandia az esélyes, ám arra maga, van Gaal emlékeztetett, milyen veszélyeket rejtenek az ilyesfajta mérkőzések.

– Tapasztalataim szerint az olyan összecsapások, amelyeken az Egyesült Államokhoz vagy Ausztráliához hasonló ellenféllel kell játszani, mindig nagyon nehezek. A játékosaik fanatikusak és megharcolnak minden labdáért – fogalmazott. Egy biztos, ha szavai beigazolódnak, érdemes lesz figyelemmel követni a délutáni összecsapást.