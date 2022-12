Horvátország 2 tizenegyespárbaj után került be a legjobb 4 közé, szomszédaink előbb a japánokat, majd a vb-címre is esélyes brazilokat ütötték ki.

A világbajnokságok legutóbbi 7 hosszabbításos találkozójából ötször érintettek voltak a horvátok, így azon sem lepődnénk meg, ha az elődöntőjük sem érne véget 90 perc után.

Zlatko Dalic együttese az egyik legidősebb a mezőnyből, s ez a rengeteg játékperc könnyen fásulttá teheti a játékosokat a torna ezen szakaszán. Nem mehetünk el szó nélkül Dominik Livakovic neve mellett sem, a Dinamo Zágráb kapusa a japánok ellen három, a brazilokkal szemben pedig egy tizenegyest védett ki, ezzel hatalmas szerepet vállalva Horvátország elődöntőbe jutásában.

A horvátok ellenfele kedden az az Argentína lesz, amely az első meccsén óriási meglepetésre kikapott Szaúd-Arábiától, utána viszont mégis bemenetelt az elődöntőbe. A nyolcaddöntőben egy simának tűnő mérkőzést tettek szorossá Ausztrália ellen az argentinok, majd a negyeddöntőben kétgólos előnyt adtak le egy parázs találkozón Hollandiával szemben. Az a meccs végül tizenegyespárbajba torkollott, ahol Emiliano Martínez két büntetőt is hárított, amelynek köszönhetően végül sikerült nyerni. A dél-ameriaiak egyértelmű vezére Lionel Messi, aki négy találatot szerzett eddig a tornán és mindent megtesz annak érdekében, hogy 44 év után ismét világbajnok legyen Argentína.

A másik ágon Marokkó mondhatni meghódította az Ibériai-félszigetet Spanyolország és Portugália legyőzésével és terjeszkedne tovább, a következő ellenfele ugyanis Franciaország lesz. „Az Atlasz oroszlánjainak” védelme feladja a leckét bármelyik csapatnak, hiszen rendkívül fegyelmezettek és szervezettek a marokkóiak. Ezt mutatja az is, hogy egyetlen gólt kaptak eddig a tornán, ráadásul az is egy öngól volt. Fejtörést okozhat azonban Valid Regrauinak az, hogy a védelemből sérüléssel küszködik Agerd, Szaissz és Mazraui is, ez pedig könnyen a vesztét okozhatja Marokkónak.

Franciaország a legjobb 16 között Lengyelországot, a negyeddöntőben pedig Angliát legyőzve került be az elődöntőbe. Didier Deschamps csapata annak ellenére is jobb játékot mutat az idei tornán, mint négy éve, hogy olyan nevek hiányoznak a keretből, mint Paul Pogba, N’golo Kante vagy a friss aranylabdás Karim Benzema. Kylian Mbappe és a 2018-as világbajnokságon sokat kritizált Olivier Giroud viszont ketten összesen kilenc találatot termeltek eddig, így mindketten versenyben vannak még a gólkirályi címért. Ez a harc az aranycipőért eddig nem ment át egyénieskedésbe, csapatként tudnak együttműködni, ami előnyére válhat még a franciáknak, hogy nem csak egy emberre koncentrálódik a támadások befejezése, ezáltal pedig jobban megoszlik az ellenfél védelmének figyelme.