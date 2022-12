Nyolcaddöntő:

Franciaország–Lengyelország, 16.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Franciaország: Hugo Lloris – Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé – Olivier Giroud

Lengyelország: Wojciech Szczesny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski – Przemyslaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski – Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Nehéz lenne megmondani, mi szól a lengyel válogatott mellett a Franciaország elleni nyolcaddöntőben, ha nem számítjuk az ilyenkor szokásos "egy meccsen bármi megtörténhet"-féle közhelyeket. A két csapat közös múltja biztosan nem. Eddig 17-szer találkoztak, abból mindössze hármat nyertek a közép-európaiak. Legutolsó, franciák feletti győzelmükig éppen negyven évet kell visszalapozni a futballtörténelem nagykönyvében, igaz, 1982-ben 4–0-ra nyertek. Azóta viszont nem csak, hogy nem nyertek, de mindössze kétszer találtak a kékek kapujába.

Abban azért reménykedhetnek, hogy most ott van a csapatban egy világklasszis támadó, Robert Lewandowski, aki ráadásul első gólját is megszerezte világbajnokságon, bizonyára növelni is szeretné találatai számát. Vélhetően mellé a rendre lesérülő, ám most épp egészséges Miliket is bevetik, így a lengyel támadósor elég nagy fenyegetés Hugo Lloris kapujára. Az más kérdés, vajon ki ad nekik gólpasszt?

Az ellenoldalon Didier Deschamps szövetségi kapitány nem győzte dicsérni a meccs előtt Lewandowskit. Azt viszont már nem tette hozzá a L'Équipe-nek adott nyilatkozatában, hogy a lengyel csatár semlegesítésére talán neki van a legtöbb lehetősége. A franciák mestere bőséggel válogathat is a klasszis belső védők között: Varane, Upamecano, Koundé, Konaté – bárkit megállíthatnak. A franciák a többi csapategységben is megvannak. Rabiot, Griezmann, Dembélé és Giroud pihenten várják a nyolcaddöntőt, ők vélhetően visszatérnek a kezdőcsapatba.

Az utolsó, Tunézia elleni, francia szempontból már tét nélküli mérkőzésen azért megmutatkozott, hogy a francia "B" jóval gyengébb, mint a kezdő, ám ezzel Czeslaw Michniewicz lengyel kapitány nem számolhat. Azzal viszont igen, hogy az első két meccsükön Mbappéék ledózerolták Ausztráliát és Dániát is. Ellenben a lengyelek a szintén nagycsapat Argentína nagy falat volt (0–2).