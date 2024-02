Most Pamela megvillantotta a nőiességét is: különleges bemutatójában több sportmelltartót is felpróbált – férfi rajongói legnagyobb örömére. Ugyanis Hódi Pamela formás kebleit igencsak kihangsúlyozták az apró textilek. De ez nem minden: lélegzetelállító fenekét is megmutatta követőinek.

Fotó: Markovics Gábor

Két gyerek után, le a kalappal

„Nagyon jó alakod van. :)”

„Magyarország legszebb nője”

Hát állítom Te vagy a világ egyik legszebb nője

– szóltak az elismerő kommentek.

