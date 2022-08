Idén is várja a látogatókat augusztus 11-13. között az Europa Nostra-díjas Torockó, az egykori bányásztelepülés Double Rise fesztiválja, ezen belül a programsorozat különleges színfoltja, a Hagyományok Háza Folkudvara.

A Folkudvarban idén is lesz tánctanítás, csütörtökön Magyarpalatka, rá egy napra Magyarlapád, szombaton pedig Kalotaszeg táncai állnak majd a fókuszban. Kacsó Csenge szervező, a Hagyományok Háza munkatársa szerint idén a haladóknak a táncmesterkurzus lehet különösen csábító, amelynek keretei között elmélyültebb tudás is megszerezhető lesz Kalotaszeg, azon belül is Méra és Magyarvista táncanyagából, hiszen a két fő napon, pénteken és szombaton napi két alkalmat szentelnek ennek az anyagnak a megtanítására.

A falu fölé emelkedő hegyeknek köszönhetően Torockón az év bizonyos időszakában kétszer kel fel a nap, erre utal a fesztivál elnevezése is

Forrás: Hagyományok Háza

"Jóllehet tavaly a pandémia miatt kisebb volt az érdeklődés, de a törzsközönségünket akkor is köszönthettük. Idén lényegesen nagyobb vendégseregre számítunk, az anyaországi és az erdélyi látogatók száma nagyjából megegyezik, de a diaszpórából is várunk résztvevőket. A Folkudvar idei utolsó helyszínéhez érkezik, az idei öt fesztiváljelenlétünk sikerei itt is optimizmusra adnak okot” - vélekedik Kacsó Csenge.

A házigazda Kacsó Hanga Borbála és Berecz István, valamint a Tokos zenekar lesz. Ahogy minden évben, idén is jelen lesznek az erdélyi falvak adatközlő népzenészei, akik nemcsak muzsikájukkal, de történeteikkel is színesítik a Folkudvar programját.

Napközben gyermekeknek szóló programokkal várják a családokat, lesz kézműves foglalkozás, az ebédidőt követő szieszta részeként pedig gyermekeknek szóló előadások szórakoztatják a fiatalokat. Szintén közönségcsalogató lehet a Torockón első alkalommal rendezendő zenés népi kvíz.

Természetesen nem maradhatnak el a kézműves foglalkozások sem

Forrás: Hagyományok Háza

A tánc- és énekoktatás idén sem maradhat el, az érdeklődők minden délután ismerkedhetnek az erdélyi táncok és dallamok világával. A többéves hagyománynak megfelelően a programot színesíti a zenés-táncos felvonulás Torockó utcáin, illetve a csorgónál. A koncertek előtt a felnőttek esti mesével hangolódhatnak a hosszú éjszakára. Esténként dupla koncert várja az egybegyűlteket. A Folkudvar fellépői között tapsolhat a közönség a Muzsikás Együttesnek, visszatér Torockóra a tavalyi év közönségkedvence, a Parno Graszt, és bemutatkozik az Erdőfű Népi Kamarazenekar is.

A Double Rise programjáról itt, azon belül a Folkudvar programjáról itt talál bővebb információt.

Borítókép: Népzenei koncert a Folkudvarban, forrás: Hagyományok Háza