Idén is felnőtt Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamot rendez Magyarország – hangzott el a Magyar Jet-Ski Szövetség díjátadó gáláján.

Czeller Béla, a hazai szövetség elnöke elmondta, Magyarország a korábbi években bizonyította: jó házigazda és precíz rendező tud lenni.

Hatalmas megtiszteltetés, és egyben sportdiplomáciai siker is, hogy 2022-ben is Magyarországon ér véget a felnőtt Európa-bajnokság és a junior világbajnokság. A világversenyeknek ezúttal is Nyíregyháza-Levelek ad otthont szeptember 1. és 4. között

– jelentette ki Czeller Béla a Nemzeti Versenysport Szövetség tájékoztatása szerint.

A sportágban tavaly szép sikereket értek el a magyarok és a magyar licensszel versenyző jet-skisek.

A 2021-es felnőtt jet-ski világbajnokság 12 versenykategóriájában egy aranyéremmel és öt pontszerző helyezéssel Magyarország az ötödik helyen végzett az éremtáblázaton. Az Eb 10 versenykategóriájában pedig 4 arany- és 1 ezüstéremmel, valamint további három pontszerző hellyel megszerezte az összetett elsőséget. Ugyancsak megnyerték a magyarok a nemzetek közötti versenyt a junior jet-ski világbajnokságon, mint ahogy a junior Eb-sorozatban is a legjobbnak bizonyultak.

