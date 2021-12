Hálás vagyok, hogy most itt lehetek és beszélhetek arról, ki vagyok, illetve mit csinálok

– kezdte a martfűi származású táncművész. Az érdeklődők közül többen a Dancing with the Stars forgatásának kulisszatitkaira voltak kíváncsiak, továbbá kérték, hogy meséljen nekik a műsorba való bekerülésről is.