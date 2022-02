Hétfő: Radírozd le a tested!

Tüntesd el a testedről, különösen a könyöködről és a térdedről az elszarusodott hámsejteket! A testápolók ugyanis csak akkor tudják hidratáló hatásukat kifejteni, ha be tudnak hatolni a bőr mélyebb rétegeibe. A durva, bőrkeményedéses részekre a legjobb a cukros vagy sós, illóolajos radír, amelyik puhítja is a bőrt. Az érzékenyebb bőrfelületekre a kímélő, esetleg a savas, kémiai peelingek a legjobbak, amelyeket nem kell nagyon dörzsölni, anélkül is leoldják az elöregedett hámsejteket – írja a dietaesfitnesz.hu.