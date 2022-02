– Bevallom, nagyon izgulok és kicsit szégyenlős is vagyok – szögezte le Kállai Nelli, amikor megérkezett a fotózás helyszínére. A jászladányi fiatal lány zavarát némileg oldotta kollégáink biztatása, de az első ruha kiválasztásánál és az első képkockáknál még valóban látszott, hogy kissé lámpalázas. Pedig talán nem is lenne rá oka, hiszen készülődés közben kiderült, hogy már több felkérést is kapott, ám eddig nem állt kötélnek, egészen pontosan nem állt kamerék elé.

A kolléganőim, az ismerősök a családok mindig biztatnak és már sokszor rá akartak beszélni, hogy próbáljam ki magam fotózásokon. Eddig nem mertem. Most azért jelentkeztem, hogy az önbizalmamat erősítsem, illetve, hogy más, hasonlóan gondolkodó lányokat biztassak. Legfontosabb mégis az, hogy a nagymamám büszke lehessen rám, ő ugyanis a legkitartóbb „rajongóm”, mindig arra buzdít, hogy jelentkezzek ilyen versenyre

– mesélte el jelentkezésének történetét.

Közben az első képkockák már elkészültek, a huszonnégy esztendős fiatal hölgy a sportos ruha után alkalmit húzott, és bár az az öltözet feszélyezettebb viselkedést kívánna, szinte már nem is volt is nyoma Nelli izgalmának.

Általában nehezen oldódom, de most már kezdek belejönni, azt hiszem, a végére még élvezem is majd

– tette hozzá.

Ettől kezdve felszabadultabban mesélt magáról. Szinte a fáradtsága is tovaszállt, pedig, ahogyan mondta, éjszakai műszak után jött. Az egészségügyi végzettségű hölgy egy jászladányi idősek otthonában dolgozik. Szüleivel és szépszámú háziállatával él, hét kutyusról és jó pár cicáról is gondoskodik nap mint nap. – Ha pedig tehetem, sok időt töltök a másfél éves keresztfiammal. További szabadidőmben szívesen kirándulok, utazok, és imádok a konyhában sütni-főzni. Nagyon szeretek emellett olvasni, nagyon érdekelnek a bűnügyek és a pszichológia, illetve ennek a kettőnek az ötvözete. Szívesen nézem az ilyen jellegű sorozatokat is – mesélte Nelli, miközben repültek a percek, kattogott a fényképezőgép és el is készült a fotósorozat.

Azt hiszem, belejöttem, kár hogy vége, de minden percet élveztem. Köszönöm a lehetőséget és kíváncsian várom, hogy sikerültek a képek. Már nem izgulok, inkább mindenkit arra biztatok, hogy jelentkezzen

– tette hozzá immár felszabadultan.