Csütörtökön megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be az Új Néplapban és a szoljon.hu címlapján,

de már az első naptól, tehát május 5-től május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz.

Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án.

Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Jász-Nagykun-Szolnok megyét Oláh Melánia képviseli, aki a döntő kapcsán hírportálunknak elmondta, kezdő modellként csöppent ebbe a világba.

– Először nem is akartam jelentkezni, az édesanyám biztatott, hogy mégis küldjem be a fotóimat. Őszintén szólva eleinte félvállról vettem a versenyt, amikor megláttam, hogy a megye öt legszebbje közé választottak, meglepődtem – mesélt érzéseiről Melánia, aki folyamatosan figyelte vetélytársai képeit is.

– Minden nap többször is felmentem a szoljon.hu oldalra, végigpörgettem az új galériákat. A szavazásra rokonaimat és barátaimat is biztattam – mondta.

Oláh Melánia

Mivel a hétköznapokon is rendszeresen edz és odafigyel arra, hogy mit eszik, így nem jelent neki kihívást, hogy formáját a nyár végi táborig megtartsa.

– Izgatottan várom a tábor napjait, remek lehetőség, hogy elmerülhessek a modellkedés és a szépségversenyek világában. Persze az országos döntő is igazi próbatétel lesz – utalt a rá váró eseményekre.

A szerdai napon kiderült az is, hogy huszonekettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.