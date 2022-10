– Ezekben a hetekben készítjük fel az udvart a téli időszakra – kezdte mondanivalóját Csikós István. – Lehetőségünk van arra, hogy tápláljuk a földet, hogy tavasszal hajtást és termést hozzanak a benne élő növények. Azt sem árt megtennünk, hogy alaposan megvizsgáljuk a fákat és a növényeket. Jó megoldás lehet a lehullott falevelekkel betakarni az apróbb növények körülötti talajt, ezzel is védve azokat a későbbi fagyoktól. Az októberi hónap a gyümölcsfák ültetésének szezonja is, mindezt addig érdemes elvégezni, amíg a talaj alkalmas erre.

Az ősz azért a legjobb időszak erre, mert a talajban sokáig megmarad a meleg, így a lombját vesztett facsemete minden energiáját a gyökeresedésre tudja fordítani.

A szakértő kitért arra is, hogy ne feledkezzünk meg a kerti szerszámokról sem, hiszen a megfelelően tisztított és jól használt eszközök elengedhetetlenek a kinti munkához.

– Itt az ideje megtisztítani és élesíteni a kerti szerszámokat is – folytatta Csikós István. – A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség. Olajos kendő és kefe segítségével jól megmoshatjuk a kerti szerszámokat. Érdemes összeszedni és megtisztítani minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát is, melyek éppen üresek, megmaradtak a nyárról.

Ez azért fontos lépés, mert így megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, melyek esetleg ezekben az edényekben lapultak. Nem utolsósorban pedig így sokkal kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.

Ebben az időszakban számos változás zajlik kertünkben, minden növény „készül” a téli, hideg hónapokra. Szobanövényeink gondozásáról se feledkezzünk meg. – Sokszor megfeledkezünk a szobanövényekről, pedig ezekről is fontos pár szót ejteni – részletezte a szakértő. – Mivel az őszi fagyok könnyen kivégezhetik a növényeket, érdemes még időben cselekedni és helyet készíteni nekik odabent, a házban, a lakásban. A napok egyre rövidebbé válnak, ezért a szobanövényeinkben zajló folyamatok is lassulni kezdenek. Éppen ezért csökkentsük az öntözések számát, és tegyünk ugyanígy a tápoldatozással is. A téli hónapokban a tápoldatozást el is lehet hagyni, hiszen a folyamatos táplálás gyenge növekedést eredményez.