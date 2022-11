A város önkormányzata a minap jelentette be, hogy a HAJ-SZA Stúdió „jótékony fodrászatot” hirdetett meg: a Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjainak ajánlja fel Czagányné Pusztai Ágnes üzlettulajdonos a szombati jótékonysági nap teljes bevételét.

A példamutató akció hátterével kapcsolatban hírportálunk is felkereste az ötletgazdát, aki mint mondta, sokakhoz eljutott kezdeményezésének híre a városban, hiszen szerda délelőttig összesen tizenhatan jelezték, hogy szívesen betérnének a fodrászatba.

– Nagy örömömre sokan érdeklődnek, és azt gondolom, a hétvégi időpont megválasztása is szerencsés. Hiszen a szalagavatók, a bálok idejét éljük, amikor kiváltképp fontos a frizura. Emellett már egyébként is bejelentkezett hozzám néhány vendég szombatra. Jönnek a telefonok és interneten is jelentkeznek. Még ismeretlenek is! – mosolyodott el Ágnes, aki azt is elárulta, hogy egy hölgy nemrégiben azzal kereste fel, hogy ellátogatna a fodrászatba, ám mivel mozgásában akadályozott, arra kérte, menjen ki ő a házához.

– Ezt sajnos nem tudom megtenni, de felajánlottam, hogy szívesen szerzek sofőrt, aki behozza. Sőt, ha kész a frizura, akkor a hazaszállítást is megoldjuk – tette hozzá a fodrász.

– Érkeztek olyan visszajelzések is, hogy egyesek támogatnák az intézmény tanulóit a nap során, de frizurát nem kérnek. Eddig úgy tűnik, kisebb-nagyobb munkák egyaránt várnak rám a hétvégén.

Van, aki fonást szeretne magának, de komplett báli hajkölteményre is készülök, emellett férfivendégek is akadnak majd. Egy biztos, nagyon széles lesz a paletta – folytatta Ágnes.

Miután arról ejtett szót, hogy üzletében aznap reggel fél kilenckor megnyitót tart. Az eseményen Pető Zsolt polgármester és a Montágh Imre Általános Iskola vezetősége egyaránt képviselteti magát.

– Én így tudok segíteni másoknak, hogy a munkámat adom. Nem tudtam igazán felmérni az elmúlt napokban, hogy ezekben a válságos időkben mennyire lesznek fogékonyak az emberek az ilyesfajta kezdeményezésre. A tapasztalataim azonban rendkívül pozitívak, reményeimen felül érkeznek a bejelentkezések. Aznap reggel hat órától este fél hétig folyamatosan dolgozom majd – emelte ki a hölgy.

Ágnestől azt is megtudhattuk, hogy más jótékonysági megmozdulásban is részt vett már. A február végén kitört orosz–ukrán háború menekültjeinek szintén igyekezett segítséget nyújtani.

– A konfliktus kapcsán jött az ötlet, hogy másokkal összefogva a határhoz vigyünk segélycsomagokat, tartós élelmiszert és kisállateledelt. Ezenfelül a családommal rendre csatlakozunk az önkormányzat által meghirdetett cipősdoboz-akcióhoz. Két gyermekem van, egy tíz- és egy tizennégy éves. Azáltal, hogy adakozunk, ők is jó példát látnak, és később ezt a szellemiséget viszik tovább. Hiszem, hogyha mindebben meglátják a szépet, felnőttként is több szeretetet visznek ebbe a kemény világba – összegezte búcsúzóul az abonyi fodrász.