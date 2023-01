Jászkunság 2 órája

Az eredmény kulcsa a tervezés és a fokozatosság a sportban is

Az új év sokak ­számára ­jelent új fogadalmat, az egészséges életmód pedig szinte minden december végi listán szerepel. Ilyenkor aztán meg is telnek az edzőtermek, majd ­tavaszra ki is ürülnek, addigra elfogy a lendület. A témában Kass Amália fitneszedzőt – aki 2018-ban megnyerte a Biotech Usa Fit Girl versenyt – és Hadadiné Szudi Gabriella személyi edzőt kérdeztük, aki édesanyaként több nemzetközi verseny kiemelkedő alakja figure kategóriában, sőt tavaly ősszel megszerezte a The World Fitness Federation világkupa harmadik helyezését.

Köllő Judit Köllő Judit

Hadadiné Szudi Gabriella személyi edző, aki a fokozatosságban hisz Fotós: Nagy Balázs

– Jómagam a fokozatosságban hiszek – kezdte mondanivalóját Hadadiné Szudi Gabriella személyi edző, versenyző. – Sokan az új év kezdetekor megfogadják, hogy lefogynak, vagy éppen tömeget növelnek. Mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy ne vigye el a lendület, hiszen a fokozatosság, a kisebb célok kitűzése a reális, ez hoz hosszú távú eredményt. Éppen ezért szerintem az a normális és egészséges, ha egy héten körülbelül fél kilót fogyunk. Így nem lesz olyan drasztikus a változás, és a testünk sem fog tiltakozni az edzések vagy éppen a csökkentett tápanyagbevitel miatt. Általában ilyenkor év elején nagy a fellángolás, hiszen több a megkeresés is, azonban március-április környékére sokan lemorzsolódnak – mondta. A személyi edző arra is felhívta figyelmünket, hogy ahhoz, hogy eredményesek legyünk az edzésben, sokszor a rossz szokásainkat kell leküzdeni. – Az egyik legnehezebb feladat az, hogy fejben eldöntsük, mit szeretnénk, hiszen ha megvan a cél, könnyebb lesz végigvinni – folytatta a szakértő. – Az internet és a tévé sokszor tévútra visz bennünket, hiszen olyan hamis képeket állít elénk, hogy minden könnyen elérhető. Pedig minden eredmény mögött rengeteg kitartás és önfegyelem lakozik. A Szár Fitnesz Centerben Kovács Piroska arról számolt be, hogy számtalan sportot kipróbált már élete során, mégis az edzőtermi munka vált be számára a legjobban.

– Hosszú évek során az életem szerves részévé vált az edzés – mesélte hírportálunknak Kovács Piroska. Kovács Piroska sokféle sportot kipróbált már, de a teremben edzés vált be neki a legjobban

Fotós: Nagy Balázs – Úgy érzem, hogy a mozgás segít abban, hogy harmóniában legyek a testemmel és békére leljek önmagamban. Így több kihívást állítok magam elé, mellyel időről időre megküzdök. A sport tekintetében abban hiszek, hogy mindenkinek megvan a maga testmozgása, csak kellő odafigyelést és utánajárást igényel. Kass Amália fitneszedző szerint a megfelelő táplálkozás az alapja az egészséges életmódnak. – Sokan újévi fogadalomként, mások hirtelen jött elhatározásként tekintenek az életmódváltásra – mondta. – Ami sokszor nem is olyan egyszerű, de némi segítséggel könnyedén megtehetjük az első lépéseket. Elsősorban a hosszú távú egészségmegőrzés legyen a célunk, ne az azonnali változás. Nem jó, ha egyből heti öt edzéssel és kalóriaszegény ételekkel próbáljuk magunkból kihozni a maximumot. Minden esetben a fokozatosság jelenti a lehető legjobb megoldást, hogy hosszú távon is kitartóak maradhassunk. Érdemes megkeresni az a sportot, ami a legközelebb áll hozzánk, annak érdekében, hogy szívesebben álljunk neki az edzésnek. Az étkezésben a hozzávalók cseréjével sokat javíthatunk a helyzeten, gondolok itt a teljes kiőrlésű liszt használatára, a cukor elhagyása, amit eritritre cserélhetünk, mely kimondottan jól helyettesíti a cukrot.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!