Dr. Szijjártó József: A megelőzéssel tehetnek legtöbbet kedvencükért a kutyatartók

A korán érkező, kellemes, tavaszi időjárás az élősködők megjelenésének, így a szúnyogoknak is kedvez. Ez az apró vérszívó minden melegvérű élőlénynek kellemetlenséget okoz. Ráadásul számtalan betegség, illetve bizonyos további élősködők terjesztéséért is felelős. A szívférgesség problémája ismert jelenség kutyatartók körében. Ez az apró élősködő fejlődésének minden szakaszában veszélyt jelent az ebek egészségére, lárvái a szúnyogok csípése által juthatnak be az állat szervezetébe. Dr. Szijjártó József, szolnoki állatorvos alaposan körbejárja a témát, egyebek mellett a megelőzésben és a kezelésben ad tanácsokat.

– Ez egy vérben élősködő féreg. A vérszívás során egy fertőzött kutyából a szúnyogba kerül a lárva. A rovarban további fejlődési szakaszokon megy keresztül, a különféle alakjait egytől ötig osztályozzuk – kezdte dr. Szijjártó József. A szakember hangsúlyozta, a szúnyog ezután vért szív egy egészséges egyeden, így annak szervezetébe is bejut az élősködő, a szövetek között vándorlásba kezd. Egyre beljebb jut a testben, egyre fejlettebb lesz, majd elérve a szívet és környékét kifejlett példánnyá válik. Vendégünk: dr. Szijjártó József

Fotó: Simon Szandra – Ez a folyamat nagyjából hat, kilenc hónap alatt megy végbe. Minél előrébb jár a fejlődés, annál több tünet jelentkezik a kutyán, ami aggasztó lehet – folytatta a szakember. Egy kifejlett szívféreg akár a húsz, huszonöt centimétert is elérheti, ha már tömegesen van jelen az állat testében, a szívultrahangon is tisztán kivehető. – A tüdőben szintén elhelyezkedhetnek. Fontos tisztázni, hogy ez a típusú élősködő elsősorban a kutyákra jelent veszélyt. Más melegvérű állatban, vagy akár az emberben nagyon ritkán, de inkább nem fordulnak elő – magyarázta az állatorvos, aki kiemelte, nem feltétlenül jelent azonnal visszafordíthatatlan állapotot a kifejlett egyedek jelenléte. – A szaporodásukban szerepet játszik egy baktérium, amely az ivarszerveiknél található. Ha ezt kiiktatjuk, több lárvát már nem tudnak termelni. Ez az egyik lehetőség a kezelés során – részletezte a szakember. A gyógyszeres kezelés majdnem minden fejlődési szakaszban megoldás. A kifejlett férgek kiiktatásánál azonban számos tényezőt figyelembe kell venni és mérlegelni a döntés előtt. – Ha még nincs rossz állapotban az eb, a felnőtt férgek elpusztíthatók, a fehérvérsejtek leemésztik őket, eltűnnek a szervezetből. Ezt egy injekció sorozattal tudjuk elérni, az első adag a férgek ötven százalékát, további kettő huszonöt, huszonöt százalékot pusztít el – mondta. Dr. Szijjártó József kiemelte, vannak olyan esetek, amikor a rossz állapotba került kutyák nem reagálnak a gyógyszerekre. – Ha a férgek jelenléte mondjuk a szívben már valamiféle kárt okozott, sajnos nem lehet mit tenni. Egy szívüregbeli tágulatot gyógyszeres kezeléssel sem lehet visszafordítani– magyarázta a szakember. A megelőzésre éppen ezért nem lehet elég nagy hangsúlyt fektetni, bár az állatorvos úgy látja, az utóbbi években nagyon felkészültek a gazdik a témában. – Gyakori megoldást jelentenek a tabletták, a különféle cseppek. Mindig csak az a fontos, hogy az állat lehetőleg kölyökkora óta, folyamatosan kapjon valamilyen készítményt, tehát legyen folyamatos a védekezés. Négy, öt hónaposan már alkalmazhatunk náluk cseppet, később, egy éves kora után tablettát. Amelyik egyednél viszont nem fordítottak figyelmet erre korábban, mindenképpen indítsák egy szűréssel a dolgot és csak azután kapjon bármilyen készítményt, hogy kizárható a szívféreg gyanúja – javasolta dr. Szijjártó József. A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.

