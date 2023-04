Újság a fülnek 1 órája

Ujlaki Csaba: Soha nem felejthető, gyönyörű látvány, veszélyes mellékhatásokkal

Sokan szeretnék látni az egyik legszebb természeti jelenséget a sarki fényt. Néhány csillaglesőnek áprilisban olyan váratlan helyszínen is sikerült ez, mint a Jászság. A tünemény azonban nem várt egészségügyi problémákat is okozhat. Ennek okairól és következményeiről is hallhatnak a Szoljon.hu Podcastban!

Nem emlékszik a néhány órával azelőtt történtekre? Rosszul aludt az elmúlt napokban? Korábban nem tapasztalt testi fájdalmai vannak? Bármennyire is meglepően hangzik, de ezek okozója a sarki fény is lehet. Az egyik legszebb és Magyarországon nagyon ritkán látható természeti jelenséget csodálhatták meg a szerencsések április közepén a Jászságban. A mostani eset előtt a sarki fényt legutóbb 2003-ban sikerült szűkebb környezetünkben, Zagyvarékason lefotózni. Arról sokan hallottak már, hogy a jelenséget okozó, előre nem jelezhető napkitörések megzavarhatják a földi és űrbéli műszaki eszközöket és komoly kárt tehetnek az elektronikai hálózatban. Arról azonban kevesebb szó esett eddig, hogy a sarki fényt okozó részecske-felhő becsapódások megzavarhatják az emberi gondolkodást, alvászavart idézhetnek elő és negatív hatással lehetnek rövid távú emlékezetünkre. A páratlanul gyönyörű természeti jelenség miatt agyi és szívműtéteket kell elhalasztani, repülőjáratokat átirányítani. Podcastunkban Újlaki Csaba csillagásszal a sarki fény műszaki, biológiai, természettudományi és egészségügyi hatásairól, valamint az aktuális csillagászati és űrkutatási eseményekről beszélgetett Turcsányi János.

