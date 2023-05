A Honvéd Kadét Program keretében teljesítménytúrán vettek részt a Mátrában a Kinizsi Pál Gimnázium diákjai – tájékoztatott honlapján az intézmény.

Mint írják, a Honvédelmi Sportszövetség pályázatának köszönhetően ismét egy szép napot tölthettek együtt a tanulók.

– Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Feszegettük a teljesítőképesség határát, erősítettük az összetartozás érzését, még egy kis biológia órára is volt idő – számolt be élményeikről Szendrei-Juhász Ágnes intézményvezető-helyettes.