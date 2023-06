– Amikor megérkeztem Szolnokra még tiszta volt az ég, de ahogy a toronyház tetején kipakoltunk, befelhősödött, és egészen hajnal fél egyig teljesen be volt borulva. Már elkezdtünk összepakolni, amikor kezdett kitisztulni. Gyorsan felállítottuk még egyszer a rendszert, végül így sikerült a fotó – mesélte a nem mindennapi történetet Polacsek Gergő, aki 18 éves kora óta a szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló-Kopernikusz Körének tagja.

– A csillagos ég gyermekkorom óta foglalkoztat. Tizenhárom, vagy tizennégy éves lehettem, kint laktunk a Széchenyi-lakótelepen, amikor egy áramszünet miatt szinte vaksötét borult Szolnokra.

Éppen augusztus volt, akkor jött a Perszeidák-meteorraj, kifeküdtünk a játszótérre, és néztük.

– Akkor tetszett meg az éjszakai égbolt. 18 éves koromban vettem meg az első fényképezőgépemet, ugyanis mindig szerettem fotózni. Akkor kezdtem feljárni a toronyba. Vagyis, szerettem a csillagokat, a fotózást, ráadásul egy nagyszerű baráti kör tagja lehettem, így kezdődött – mesélte.

Egy nappal korábban felfedezett szupernóvát fotózott Szolnokról Gergő

Forrás: Beküldött fotó

Akkor is a 24 emeletes toronyház tetején volt, amikor megörökítette a különleges szupernóvát.

– Teljesen véletlen volt, hogy erre az objektumra esett a választásom. Ez a szupernóva az M101-es galaxisban robbant fel, ez a galaxis tőlünk 21 millió fényévre van nagyjából, tehát, ez a szupernóva-robbanás egy 21 millió évvel ezelőtt bekövetkezett esemény, melynek most ért el hozzánk a fénye. Alapvetően maga a galaxis volt a fő célpont. Részben persze benne volt az is, hogy hátha a szupernóva is látszik majd az én felszerelésemmel fényképen, ugyanis, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas nagy fényes pont van az égen, hanem van egy galaxis, és benne egy fényesebb csillag. Viszont, egy próbát megért, és sikerült – mondta.

Olyannyira, hogy azóta az elkészült fotó csodájára járnak a magyar asztrofotós, és csillagász berkekben. Gergő pedig újabb és újabb képek készítésére készül, nagy vágya, hogy egyszer a Rozetta-ködöt is megörökítse. Csakhogy, mint mondta, ez nem olyen egyszerű.

– Az asztrofotózáshoz elengedhetetlen egy stabil állvány és egy olyan fényképezőgép, mellyel hosszú záridős képeket lehet készíteni, lehetőleg egy DSLR vagy MILC fényképezőgép. A mai okostelefonokkal már állvány használatával is lehet tejút képeket fotózni, de nagyon korlátozottak a lehetőségek. Mivel a Föld forog, így a képeken egy idő után a csillagok csíkot húznak. Ilyenkor nagyon szép csillagjárás képeket lehet készíteni.

Viszont a mély égi objektumok megörökítéséhez szükséges egy csillagászati mechanika, mellyel ki lehet küszöbölni a Föld forgását, így ideális esetben akár több perces képeket is lehet készíteni anélkül, hogy a csillagok bemozdulnának a képen

– magyarázta a fotós, akinek egyik fényképe, a magányos fa mögött felkelő Nap fotója „Narancssárga” címmel kikerült a National Geographic Magyarország honlapjára.

Bár egyelőre kiállítást nem tervez munkáiból, de honlapján és Instagramján bárki gyönyörködhet különleges asztro, illetve természetfotóiban.

Narancssárga című fotója kikerült a National Geographic Magyarország honlapjára

Fotó: Polacsek Gergő