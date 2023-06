Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vizeibe háromnyaras pontyok kerültek hétfőn. A fogható méretű halak súlya három és nyolc kilogramm közötti.

A 75 mázsából hatvanötöt a Tiszába telepítettünk, Szolnokon, Nagyréven és Tiszaroffon. De engedtünk pontyokat a Nagykunsági főcsatorna nyugati ágába és a Malomzugi Holt-Zagyvába is

– magyarázta Donkó Péter Közép-Tisza- Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója.

A halakkal a román határ mellől érkezett a kisteherautó a szolnoki sólya pályához.

Fotó: Mészáros János

– A halgazdálkodási tervünk szakhatósági előírása alapján csak vad fajtákhoz hasonlóak telepíthetőek. Ez azt jelenti, hogy pikkelyesek és nyurga kinézetűek, hosszú testalkatúak, igyekszünk az előírásoknak megfelelni – fogalmazott a helyszínen.

A tervek szerint öt éven belül el kell érni, hogy csak nyurga pontyokat telepítenek. Ennek első lépcsője az lesz, hogy anyahalakat fognak be, amiket a halgazdaság szaporít, az ivadékokat helyezik majd vissza. Az őszi telepítéshez hasonlóan, most is érkeztek jelölt halak.

Amit tavaly Tiszaroffon engedtük a vízbe, azokből kettőt küldtek vissza fotózva mérve a horgászok. Most hét halat jelöltünk, ezeket osztottuk szét a mai helyszíneken, öt kiló felettiek. Ha ezt valaki kifogja és lefotózza, megméri, akkor a horgász a területi jegyét kapja meg, ha napijeggyel fogta, akkor azt, ha évest, akkor jövőre éveset kap. Érdemes tehát lejönni a vízre horgászni, ez most ugyanis nemcsak halfogást, hanem engedélyfogást jelent

– hangsúlyozta Donkó Péter.

Az áradások nem kedveztek a pontyok ívásának, az ehhez megfelelő növényzet kevés helyen állt rendelkezésre a Tisza folyó Szolnok vármegyei szakaszán. Az igényeknek megfelelően tavaszi és őszi telepítéseket egészítették ki a nyári alkalmakkal.

– Nyáron is szeretnének halat fogni a horgászok, a lehetőségekhez mérten kétszer háromszor telepítünk. A kétszáznegyven millió forintos területi jegyforgalmi árbevételből százharminc millió forintot fordítottunk a telepítésre, mely ütemezetten halad – összegezte.