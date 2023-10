Besenyszög Reggel 7.45-től lehet gyülekezni a Vehiculum háznál, ahonnan délelőtt 10 órától indul a Menjünk hídon által elnevezésű séta az Országos Kéktúra-útvonal részeként. A sétán 3, 8, valamint 11 kilométeres távból lehet választani, de kerékpárral is körbe lehet tekerni a települést. A túravezető Csajbók Attila lesz.

Szolnok Reggel 8 órától rajtolnak a Tallinn-Alcsi családi nap programjai a Puskás Tivadar Körút végén. A vidám eseményen főzőverseny, focibajnokság, ugrálóvár, mustkészítés, kutyás bemutató, színpadi programok, állatsimogató, kézműves foglalkozások is várják az érdeklődőket. A rendezvény a MusicuM zenekar koncertjével zárul.

Hozd a nagyit! címmel családi délelőttöt tart az Ádám Jenő Zeneiskola a TISZApART Moziban. A programok reggel 9 órakor a kávézóban játékos zenei vetélkedőkkel kezdődnek, 10 órakor mini hangszersimogató, 11 órától Ernest és Célestine, a Dallamok útján című animációs film vetítése kezdődik.

A Hild Viktor Könyvtárban délután 15 órától dr. Tóth Erzsébet, a MÁV Kórház és Rendelőintézet osztályvezető főorvosa tart előadást A rehabilitáció szerepe a mozgásszervi betegségek kezelésében címmel. Az esemény előtt 14 és 14.30 között ingyenes cukorszint és vérnyomásmérést lehet kérni.

Karcag Délelőtt 10 órától az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtárában Molnár-Madarász Melinda, Meyke divattervező tart előadást A hagyomány a régi, a stílus új címmel.

Tiszavárkony Hálaadó családi napot tartanak a Tószegi Református Egyházközség szervezésében délelőtt 11 órától a parókián. Az eseményen ebéddel, gyermekprogramokkal, áhítattal és vidám hangulattal várják az érdeklődőket.

Túrkeve 13.30-tól szüreti felvonulás indul a művelődési ház elől. A három állomáson, mely a Posta parkoló, a polgármesteri hivatal, valamint a Liget, néptáncbemutatókat tartanak majd. Az események 19 órától szintén a művelődési házban bállal folytatódnak, ahol a zene és finom ételek mellett Bálkirály és Szüreti bál szépe választás, valamint tombolasorsolás is lesz.

Törökszentmiklós 14.30 -tól kezdődnek és 18 óráig tartanak a Fosztóka programjai az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóházában. A programok között kukoricás játéksziget és bütykölde, népi énekek és játékok, 16.30-tól Nyakigláb Csupaháj Málészáj című mesejáték, sok-sok mese, de finom kemencés ételek kóstolása is szerepel. Kiállítás is nyílik, Mérlegeljünk címmel, a tárlat a mázsától a digitális mérlegig mutatja be a mérőeszközöket. Azután 18 órától a felnőtteké a terep, 21 óráig borkóstoló és előadás várja az érdeklődőket.

Tiszajenő Délután 15 órától táncházba várják a kicsiket és nagyokat a Civil Házban, Somogyvári Imre és neje néptáncosok vezetésével. Az önkormányzat és a könyvtár szervezésében megvalósuló eseményre a belépés díjtalan.

Jászfényszaru Délután egykor a rajtszámok átvételével indul az V. Jászfényszarui Futófesztivál, Maróti István emlékére a Szentcsalád téren. A mezőny a 13.50-kor kezdődő megemlékezés és megnyitó után rajtol el, a különböző távokon hat korcsoportban lehet indulni. Délután 17 órakor kezdődik a „Bringázz velem a pumpapályán!” című rendezvény a bringaparkban. Az eseményen Pocsai Richárd országos bajnok mutat majd be trükköket.