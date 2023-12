Az esztendő végén is jól teljesít a vármegye idegenforgalma, több településen az év utolsó napján is várják a látogatókat, vendégeket. Szilveszterkor például megrendezik a szokásos élőzenés műsort a cserkeszőlői Napsugár étteremben és a Jurta tábor étkezőjében is, de ezen kívül több lehetőség közül válogathatnak a tiszazugi településre látogatók. Varga Attila polgármestertől megtudtuk, hogy december 26-a óta telt házzal működnek az önkormányzati szállások.

– A visszajáró vendégek közel 40-50 százalékban vannak, ők az év közepéig lefoglalják ezt az időszakot, a többi helyre a tapasztalatok szerint az anyagi lehetőségekhez mérten az őszi hónapokban jelentkeznek – emelte ki.

A két ünnep között naponta 1200-1300 fürdőlátogató érkezett Cserkeszőlőre.