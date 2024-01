Püspöki Dávid, a Szoldance TSE elnöke, a produkció egyik koreográfusa maga is megerősíti ezt a tényt. Társszervezőként és felkészítőként is nagy a felelőssége a műsor sikerében. Minderről, a gyakorlás folyamatáról, a táncosokról, koreográfiáról és néhány kulisszatitokról is mesélt Daróczi Dorottya rádiós szerkesztőnek.

