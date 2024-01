Az igazit megtalálni művészet és bizony felépíteni is! Nánási Sándor építész sokféle háztípussal, épülettel dolgozott már, emellett a mobil- és konténerházak világában is járatos. 2005 óta szerelmes eme hivatásba és 2014 óta tevékenykedik hivatásos szakemberként. Több díjjal is elismerték már a munkásságát. Tapasztalatairól, észrevételeiről a Szoljon.hu legújabb podcasjében Daróczi Dorottya rádiós szerkesztőnek mesélt.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.