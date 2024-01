A Tisza kilépett a megszokott medréből Nagykörűnél, a minap egy esti séta során az ég is ezer színben pompázott. Még egy kis vízszintemelkedés és a kompkikötő is víz alá kerül. Az áradó folyót kapta lencsevégre a szolnoki Horváth Tünde. A hobbifotós a nemrégiben készült képeket megosztotta velünk, így most a Szoljon.hu olvasói is megtekinthetik a varázslatos felvételeket.