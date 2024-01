Középiskolai évei után kreatív, divat irányon tanult tovább, ám a középpontban továbbra is a fotózás állt. Sokféle álom munkában kipróbálhatta magát, New Yorkban is számtalan projektben dolgozott neves modellügynökségeknek.

Katalin New York-i fotói

Fotó: Kedves Katalin

Egy fotóját Párizsban ki is állították. Amerikai autókat fotózott, szert tett egy saját Cadillacre is.

Ám idővel elcsendesedett benne a megfelelési kényszer, elég lett a túlzott hajtás. Manapság a művészi fotózásnak és kedvenc autójának él, de tervezi, hogy egyszer még visszamegy a „nagy almába” néhány új kalandért. Kedves Katalin a Szoljon.hu legújabb podcastjében Kocsis-Szabó Lilla Laurának mesélt.