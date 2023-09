A programban Jászalsószentgyörgy önkormányzatának sikerült vármegyénkben a legnagyobb összeget megszereznie: 26 millió 522 ezer forint támogatást nyert el.

– Ebből a pénzből a Vásár út vége és a Hold út egy szakasza újul meg – számolt be róla Szarvák Imre polgármester. Mint kifejtette, ezeken a részeken sok, nemrég beköltözött fiatal lakik, akiknek fontosak a megfelelő közlekedési viszonyok. A beruházáshoz a forrást ugyan elnyerték, a konkrét munkálatok azonban már csak a következő év tavaszán fognak megkezdődni amikor ehhez kedvezőek lesznek az időjárási viszonyok.

Szarvák Imre azt is elmondta, most ugyan soknak tűnik az elnyert összeg – valójában ennek legalább ötszörösére lenne szükség –, ám tavaly nem jutottak támogatáshoz a Magyar Falu Programban, pedig akkor is pályáztak.

A második legtöbb összeget Kenderes nyerte el a programban. A beruházás konkrétumairól azonban a település vezetés nem kívánt nyilatkozni.

Zagyvarékas húszmillió forintra pályázott sikeresen. Az elnyert támogatásból a Külső-Rákóczi utca a 2/2 házszámtól a 9/2-ig újul meg, valamint a ponty utca egyes szakaszait teszik rendbe. Az elnyert támogatás tartalmazza a projekt kivitelezése során alkalmazott műszaki ellenőr költségeit.

Az említett útszakaszok kiválasztása szakértő bevonásával történt.

A településen még van tennivaló az utakkal, járdákkal kapcsolatban, így az önkormányzat továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket.

Tiszatenyő is hat és fél millió forint összegnek örülhetett e pályázat kapcsán. Ezt az összeget a temető és a szennyvíztelep közötti út körülbelül száz méter hosszú szakaszának teljes körű felújítására fordítják. A munkálatokat várhatóan jövő év márciusában, áprilisában végzik el.

Már tavaly is pályázott Tiszakürt a fő út menti járda felújítására. A szakasz annyira rossz állapotban van, hogy babakocsit sem lehet rajta tolni, így mindenképpen szükségessé vált az újrabetonozás, ám ezt saját erőből nem tudták megoldani.

– Kész volt a pályázat, csak aktualizálni kellett a tervezővel – mondta dr. Kiss Györgyné polgármester.

A kivitelező kiválasztása után, ahogy az idő engedi, várhatóan tavasszal kezdődnek meg a munkálatok. A járdaszakaszra valamivel több mint nyolcmillió forintot nyertek a Magyar Falu Programban.

Cibakházán is örömmel fogadták a sikeres pályázat hírét, közel hat és fél millió forintból gazdálkodhatnak.

– Idén ez volt az egyetlen lehetőség az önkormányzatoknak a Magyar Falu Programban, a Munkácsy utca stabilizálására pályáztunk – tudtuk meg Török Istvántól, Cibakháza jegyzőjétől.

A szakasz egyelőre csak járhatóbbá válik, később, amint további forrás is rendelkezésre áll aszfalttal tudják majd lezárni a burkolatot.

Örményes egy kicsivel több, mint 6 millió forintot nyert a Magyar Falu Program belterületi utak felújítását célzó pályázatán.

– Nagy öröm számunkra ez a 6 millió forint, ebből újra aszfaltozzuk a nagyon rossz állapotban lévő, a Glaser-kastély előtti utunkat, több, mint 150 méter hosszan. Bár nagyon sok belterületi utunk van hasonló állapotban, de ez az egyik legnagyobb forgalmú szakaszunk, ami ráadásul buszforduló is – tájékoztatott Török Tamás polgármester.