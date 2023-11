A napraforgó betakarításával már korábban végeztek, kukoricából még van kint a földeken.

Az utóbbi tíz év tapasztalatai azt mutatják, hogy az éghajlat meglehetősen változik, kevesebb a csapadék, ami esik, az pedig nem fedezi ennek a kukoricának a vízigényét. Így ott termeszthető jó eredménnyel, ahol biztosított az öntözés

– mutatott rá Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei elnöke.

– A jelenlegi árak mellett elmondható, hogy hektáronkénti 8-9 tonna termésátlag fedezi a ráfordítási összeget, tehát ennél jobb termést kell elérni, ha azt akarjuk, hogy haszon is legyen. A nehézségek miatt a közeljövőben várhatóan csökkenni fog a vetésterülete. De ahhoz elég kukorica terem, hogy az állattenyésztők szükségletét fedezze.

A NAK-elnök azt is elmondta, a csemegekukorica termesztői ennél jobb helyzetben vannak, a feldolgozóüzem felvásárolja a termést. A hibridkukoricának nagy jövője lehet, de csak öntözéses termesztéssel. Vannak, akik pattogatni való kukorica termesztéssel is foglalkoznak vármegyénkben.

– A napraforgó termesztésének nagy hagyományai vannak vármegyénkben, az éghajlat, a talajállapot is kedvez neki. Jó közepes termés realizálható, ez 2,5–3 tonna hektáronkénti termést jelent. Jól hasznosítható, versenyképes növény, a vetésforgóba is jól beilleszthető, a mezőgazdasági gépekkel könnyel művelhető. Élelmiszeripari alapanyagként fontos növény, gondoljunk csak a napraforgóolajra, de a mellékterméke is kiváló takarmány – hangsúlyozta Hubai Imre Csaba.

Bodonovics Zoltán, kuncsorbai mezőgazdasági szaktanácsadó, agronómus cégszinten és családi gazdálkodásban is foglalkozik növénytermesztéssel. 2300 hektáron művelnek földeken, Kuncsorba mellett Kengyel, Kisújszállás, Besenyszög, Jászladány, Kőtelek, Kétpó és Túrkeve területén is.

– Az idei napraforgó termés vegyes lett. A régóta művelt, intenzívebb földeken, ahol időben el lett vetve, ott hektáronként három és négy tonna közötti termésátlagot hozott. Kisújszállásnál májusban vetettünk, ott 1,5 tonna volt az átlag. Kengyelen is termeltünk kukoricát öntözött körülmények között, ott tizennégy tonnás átlag termett. Szuperédes csemegekukoricát másodvetésben termeltünk, közel háromszáz hektárnyi területen. Ott már a betakarítás előtt láttuk, hogy a csöveket leették a pockok. De július végén, amikor kikelt a másodvetés, már ott megfigyelhetők voltak húsz-harminc százalékos pocokkárok, a pici növényeket ugyanis lerágták.

Mi nem védekeztünk, akkora pocokinvázió van, ami ellen hagyományos módszerekkel, T-fák kihelyezésével már nem lehet hatásosan védekezni

A terményt már betárolták, a napraforgót már közel két hónapja, a 2000 tonna utolját épp a napokban szállítják el.

Kézsmárki Ferenc mesterszállási gazdálkodó elmondta, nagyon kevés most a nyereség e terményeken, kevés az érdeklődés is irántuk. Rossz a környékbeli gazdálkodók anyagi helyzete, így nagyon várják már, hogy megkapják a támogatásokat.

– Kukoricából tavaly mérhetetlenül alacsony termésátlag lett, de magasak voltak a felvásárlói árak. Idén jobb lett a termés, de feleannyiért vásárolják fel. Így lényegében ugyanannyi a bevételünk – mutatott rá a problémára.

– A környékünkön hektáronként 5-8 tonna termésátlagot takarítottak be, én 6-8 tonnát. Napraforgóból mifelénk másfél-két tonna hektáronkénti termés lett. A kedvező tavaszi, nyár eleji időjárás ellenére a nyár vége felé két olyan negyven fokos hőmérséklet produkáló hőhullám is bejött, ami mind a kori, mind a későbbi vetésű napraforgót károsította. De ez tapasztalható volt a kukorica esetén is.

Tugyi Tamás Tiszajenőn gazdálkodik, ő is betakarította már mind a napraforgót, mind a kukoricát.

– Azokon a területeken, ahol több csapadék hullott, három tonna fölötti hektáronkénti termésátlag lett, ahol alig esett, ott csak egy tonna alatti – számolt be az eredményekről. – Kukoricából hasonló különbségek jelentkeztek; ahol nem kapott csapadékot, ott gyenge lett a termés, csak két-három tonna hektáronként, ahol viszont több esőt kapott, öt-hat tonna körül takarítottunk be. Van olyan szomszédos gazda, aki még le se aratta, lehet, nem is éri meg neki, olyan kevés termett. Rovar- és gombakártevőkkel idén nem volt gondunk, a rágcsálók kártételét is megúszták ezek a kultúrák, bár júliustól kezdve nagyon elszaporodtak a pockok és mezei egerek, így már most jelentős a kár az egyéb táblákban – mutatott rá a jenei gazdálkodó.