Flirt-ök a nagyvilágban

A svájci Stadler Flirt motorvonat-családja rendkívül sikeres, már kétezer-ötszáz járművet értékesítettek világszerte. A Flirt-nek elektromos, dízelüzemű és hibrid változata is létezik, újabban pedig az alternatív hajtású, akkumulátoros vagy éppen hidrogén-üzemanyagcellás változatok is hódítanak. A kétezerötszáz vonatból több mint kilencszáz gyártásában a Stadler szolnoki gyára is részt vett.

Magyarországon egyébként jól ismerik a Flirt-öket, hiszen a MÁV-csoport már százhuszonhárom, a GYSEV pedig húsz motorvonatot vásárolt. Mindegyik villamos üzemű és négyrészes.