Az uniós közös agrárpolitikáról, a gazdákat érintő kihívásokról és lehetséges megoldásokról és együttműködésekről tartottak szakmai fórumot csütörtökön Abádszalókon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) rendezvényének a polgármesteri hivatal adott otthont.

Megtelt a terem a környékbeli gazdálkodókkal

Fotó: Kovács Berta

– A koronavírus-járvány, majd az aszályos esztendő utáni év még nem tudta meghozni azokat a sikereket, melyekre szüksége van az agráriumnak – mutatott rá a fórum előtti sajótájékoztatón Hubai Imre Csaba, a NAK vármegyei elnöke, kiemelve, ezért is tartják most ezeket a fórumokat, ahol a gazdatársakat tájékoztatják az aktuális helyzetről és a lehetséges megoldásokról, annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert tudjanak előállítani, és törekedni kell arra, hogy feldolgozott termékeket juttassanak piacra.

Fontos az öntözésfejlesztés

– Mindenképpen kiemelt program az öntözésfejlesztés, a minőségi, exportképes termékek előállítása, a gazdaságok fenntarthatóságának elősegítése és megfelelő támogatásokkal a továbbfejlődés lehetőségének biztosítása – hangoztatta.

– Nehéz helyzetben vannak a gazdák – szögezte le F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő –, hiszen az agráriumban mindig kihívásokkal kell szembenézni, akár az időjárás, akár a piaci mozgások mindig komoly nehézséget jelentetnek. Talán már túl vagyunk az energiaválságon, ideértve a műtrágya és a különféle vegyszerek drágulását is, de plusz nehézséget jelentett az ukrán mezőgazdasági termékek beözönlése az európai piacra. Jelenleg nemcsak a magyar, hanem az egész európai agrárágazat is nagyon komoly nehézségekkel küzd. Most az a feladatunk, hogy kiutat találjunk ebből, meg tudjon újulni a mezőgazdaság. Az egész magyar nemzet jövője múlik azon, hogy milyen erős lesz az agrárágazat és mennyire lesz jövedelmező.

Együttműködésre lesz szükség

A gazdák szemléletformálása, tájékoztatása és az együttműködések generálása mindig is prioritás volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál

– hangsúlyozta Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke. Kiemelte, hogy az említett fejlődéshez a legkülönfélébb együttműködésre lesz szüksége a gazdáknak, és főként az önkormányzatok tudnak nekik ebben segíteni, a településrendezéstől a forrásteremtésig. A forráslehetőségek a napokban meg fognak nyílni.

Hubai Imre a rendezvényen vázolta is az elmúlt időszakban történt fejlesztéseket, főként a Tisza-tó térségére koncentrálva. A projektek azt is elősegítik, hogy az agrárgazdasági termékek is könnyebben piacra jussanak, akár helyben is.

Rekordösszegű forrás érkezik

A rendezvényen Szabó Endre, a Magyar Államkincstár KAP és Nemzeti Agrártámogatások Végrehajtásáért Felelős igazgatója a 2023-ban a gazdáknak kifizetett rekordösszegű támogatásokról, az idei mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatokról értekezett.

A fórum zárásaként Balogh Gyula, Abádszalók polgármestere is szólt a gazdák és az önkormányzat közötti együttműködésről.

Az érdeklődők kérdéseket, problémákat vetettek fel. Többen is kiemelték, hogy a támogatások megszerzéséhez szükséges szántóföldi előírások teljesítése a helyi sajátosságok miatt alig teljesíthető, erre mindenképp megoldást kellene találni.