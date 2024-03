A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Reggel északkeleten, estétől nyugaton eredhet el az eső. Nagy területen lesz erős a déli szél. 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.

A portál azt is írja, hogy gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.