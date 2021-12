A jogszabály csak a növények elhelyezését engedi a folyosókon, de azt is olyan mértékben, hogy a menekülési útvonal minimális szélességét ne lépjék túl. Ez azért is fontos, hogy ne nehezítse meg a tűzoltók bejutását az épületbe. Dekorációk, díszítések elhelyezését a falfelületeken pedig tizenöt százalékos mértékben engedi meg a szabályozás. PB-gáz palackokkal kapcsolatban is többször kapunk bejelentést, ugyanis panelépületekben tilos ilyet tárolni.