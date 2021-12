Most is történt egy hasonló eset – tájékoztatta hírportálunkat a megyei rendőr-főkapitányság. A férfi – bár nem mutatkozott be – azt mondta, hogy a bank alkalmazottja és tegnap este külföldről próbáltak meg pénzt leemelni az ügyfél bankszámlájáról, de ezt a biztonsági rendszer észlelte. Segítőkészségét megerősítve, elaltatva az áldozat gyanakvását, átadta a telefont egy „biztonsági szakembernek”, aki egy alkalmazás telepítésére kérte az áldozatot – mondván, hogy ez megvédi a bankszámláját – és közben mindenféle banki, valamint bankkártya adat és kód megadására kérte a sértettet. A hívott fél csak a mobilapplikáció telepítését, illetve a telefonbeszélgetés végét követően vette észre, hogy a számlájáról egy jelentősebb összeg eltűnt.