– Novemberben nem mindennapi esethez kérték a segítségünket. Egy gazda telefonált, hogy a csordától az egyik szürkemarha elkóborolt és szügyig elmerült a közeli mocsaras patakmederben, Jászágó határában. A termetes, mintegy hétszáz kilós állat nem tudott kijönni az iszapos mederből. A tűzoltók erőgéppel és hevederekkel érkeztek meg a helyszínre, ahol kétórás mentési folyamat során sértetlenül kiszabadították a magyar szürkemarhát az ingovány fogságából – számolt be a különös akcióról a tűzoltóság parancsnoka, aki azt is elmondta, hogy közösségi programjaikat a koronavírus-járvány miatt 2021-ben is nehezen tudták előre tervezni. Fennállásának százharmincadik évfordulóját tartotta tavaly az önkéntes tűzoltó-egyesület, ám a járványveszély miatt nem szerveztek nagyszabású ünnepséget.