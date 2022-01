A nyomozók a gyanúsított kihallgatáskor rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúját rótták a 35 éves férfi terhére. Nem sok idő kellett azonban ahhoz, hogy a férfi bűnlajstroma további bűncselekményekkel bővüljön. A tettes 2021. május hónapban több karcagi lakóház előtti közterületen gyökerestől ásott ki 10 gömb- és 6 smaragdtuját, amiket később eladott. A megalapozott gyanú szerint továbbá, 2021. május, június és augusztus hónapokban öt karcagi lakóházba tört be és különböző értéktárgyakat tulajdonított el, amiket később pénzzé tett. A terhelt valamennyi bűncselekményben részletes, beismerő vallomást tett. Három jogsértés kivitelezésénél társa is volt a férfinek, a nyomozók őt is gyanúsítottként hallgatták ki.