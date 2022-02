A Police.hu-n található nyilvános közlekedésrendészeti statisztika szerint megyénk közútjain tavaly 504 olyan baleset történt, amelyekben megsebesültek a forgalomban részt vevők. Ez a szám 7,9 százalékkal kevesebb, mint amennyi 2020-ban volt, amikor 547 ilyen esetet regisztráltak. Közel nyolc százalékkal, vagyis 180-ról 165-re csökkent a súlyos, és mintegy tíz százalékkal mérséklődött 348-ról 314-re a könnyű sérüléssel végződött esetek aránya. A vizsgált időszakban összességében 714 ember sebesült meg útjainkon, ez 1,2 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban, amikor is 723-an szenvedtek sérülést. A súlyosan sérültek száma eggyel csökkent, 203-ról 202-re, a könnyű sérülteké viszont huszonhárommal esett vissza, 499-ről 476-ra.

A tavalyelőttihez viszonyítva hattal több, vagyis 19 helyett 25 halálos balesetnél kellett helyszínelniük a közlekedésrendészet munkatársainak megyénkben. Sajnos az elhunytak száma is több volt a 2020-ban regisztrálthoz képest, azaz az akkori 21 után tavaly 36 halottja volt a karamboloknak, gázolásoknak, kicsúszásoknak, vagyis majdnem megduplázódott ez a szám.

Fontos mérőszám, hogy 37-ről 43-ra nőtt azoknak az ügyeknek a mennyisége, amikor olyasvalaki idézte elő az ütközést, gázolást, aki szeszes itallal öblögette a torkát, mielőtt volán mögé ült. Így végül is minden tizenkettedik sérüléses balesetet ittas járművezető okozott. Talán ennek is köszönhető, hogy a megyei rendőrök 2020-ban közel 88 ezerszer fújatták meg az alkoholszondát a közlekedőkkel, míg tavaly már több mint 111 ezerszer. Így ittas vezető is több akadt horogra: 2020-ban 876 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda, míg tavaly 1399 alkalommal.

Ez a szám nagyon magas ahhoz képest, hogy zéró tolerancia van a szabályozásban a mámoros sofőrökkel szemben.

A közúti közlekedési baleseti okok dominanciájában lényeges változás nem történt tavaly 2020-hoz képest. Az előző esztendőben is, akárcsak a korábbi években, a sebesség helytelen megválasztása, azaz a gyorshajtás áll a képzeletbeli dobogó felső fokán, ez 152 alkalommal okozott bajt. A második legjellemzőbb baleseti ok, ami 143 balesetnél játszott szerepet, az elsőbbségi szabályok be nem tartása volt. Ezeken túl a kanyarodási szabályok megszegése, figyelmetlenség, a követési távolság be nem tartása, az előzési szabályok figyelmen kívül hagyása, valamint a gyalogosokra vonatkozó szabályok megszegése is okozott balesetet. A vizsgált időszakban csupán a figyelmetlenség miatt bekövetkezett esetek száma mutat emelkedést a megelőző év azonos időszakához képest, míg a többi ok esetében – úgymint a gyorshajtás, a kanyarodás, az előzés, a követési távolság, a gyalogos hibája, az elsőbbségi szabályok megszegése – csökkenés tapasztalható.

A figyelmetlenség miatt bekövetkezett balesetek száma azonban jelentősen emelkedett, ugyanis míg 2020-ban egy ilyen sem történt, tavaly már 45 esetet is feljegyezhettek a statisztikákba.

Országos szinten is közel megduplázódott azonban az emiatt történő balesetek száma, 340-ről 649-re nőtt. A mutatók vizsgálatából az is kiderül, hogy a legtöbb közúti közlekedési baleset továbbra is a személygépkocsival hajtók szabályszegése miatt következett be (303 eset). Az autósok mellett a teherautósok, a kerékpárosok, motorosok, segédmotor-kerékpárosok, gyalogosok és az autóbusz-vezetők idéztek elő karambolt a vizsgált időszakban. A balesetokozók közül a motorosok esetében és a segédmotor-kerékpárosoknál tapasztalható emelkedés. A kerékpárosok és a gyalogosok által okozott esetek száma viszont csökkent, az előbbi 91-ről 64-re.