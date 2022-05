Egyik napról a másikra hatalmas mennyiségű kommunális hulladékot hordtak az autóbusz pályaudvarnál található szelektív harangok mellé. Dobozok, zsákok, még egy matrac is csúfította az utcát Kunszentmártonban.

– Folyamatosan járom a várost, figyelek a kirívó esetekre. A minap sajnálattal láttam a szeméttengert – mondta Szarka László, önkormányzati képviselő. A Környezetvédelmi Bizottság tagja nem most először állt neki, hogy átnézze kupacot, elősegítve a illegális szemetelés visszaszorítását.

– Fontos a város tisztasága és, hogy tegyünk érte. Ezért is csatlakozott maroknyi csapatunk a Te Szedd! akcióhoz. Viszont korábban is előfordult, hogy egy külterületi rakást átnéztem, akkor is találtam a szemetelőre utaló jeleket. Most olyan dolgokra leltem, ami egy kis utánjárással beazonosíthatóvá tette azt, aki kirakodta a szemetet – magyarázta.