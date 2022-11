– Mint a szóban forgó esemény mutatja, megyénkben is akadnak olyan gépjárművezetők, akik elvétik a kívánt útirányt, és a gyorsforgalmi útra rossz irányból hajtanak fel. A sofőrök általában az adott út rossz kitáblázottságára, a nem megfelelő helyismeretükre, vagy a lekopott és nem igazán látható útburkolati jelekre hivatkoznak, de olyan is akadt, aki a GPS-készüléket hibáztatta. Az esetek nagy részében az okozók elismerik a felelősségüket, hiszen a mindennapi városi közlekedésben is előfordul, hogy szándékosan vagy véletlenül a forgalommal szemben hajtanak be az egyirányú utcába a járművezetők – válaszolta megkeresésünkre Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Az ilyen jellegű tévedések kellő odafigyeléssel, lassabb haladással elkerülhetők.

– Amennyiben már megtörtént a baj, és a sofőr észleli, hogy a forgalommal szemben halad, azt ajánljuk, hogy semmiképp ne forduljon meg hirtelen, hanem inkább óvatosan húzódjon le a pályatest szélére, kapcsolja be a jármű vészvillogóját. Javasoljuk, hogy a gépkocsiból semmiképp ne szálljon ki, és azonnal kérje telefonon a közút kezelőjének segítségét, akik lekísérik az eltévedt gépjárművezetőt – sorolta az ilyen esetben szükséges teendőket a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Megfontoltságra sarkallnak a sokkoló felvételek A vétlen sofőr járműve a szalagkorláton állt meg. A gyorsforgalmi utak kezelői, mint például korábban a Magyar Közút Zrt. az utakra ellentétes irányba haladó járművekről bejelentésen vagy forgalomfigyelő kameraképeinken keresztül értesül. A szerdai, besenyszögi esetről készült felvételt a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tette közzé a Facebook segítségével. Szeptember elseje óta ugyanis az M4-es megyei szakaszának üzemeltetése is ehhez a társasághoz tartozik. A megdöbbentő felvételt a SZOLJON.HU hírportálon is megtekinthetik!

És hogy pontosan hogyan is történt a baleset?