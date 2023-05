Az egyik népszerű internetes hirdetési oldalon kínált babaoverállt eladásra az a mezőtúri nő, akinek hirdetésére jelentkezett az elkövető. A vásárláshoz e-mail címet kért, melyre az eladó később látszólag egy futárcégtől származó üzenetet kapott.

A sértett a linket követve azt hitte, saját pénzintézete weboldalára jutott, így a bankszámlához tartozó felhasználói adatokat megadta. Ám megdöbbenve tapasztalta, hogy a bankszámlájáról leemelték az összes pénzét

– tájékoztatott Mári Ilona alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint elmondta, nem ez volt az egyetlen hasonló eset vármegyénkben.

– Kirakós játékot hirdetett online egy szolnoki lakos, akit szintén a fenti módon ejtett tévedésbe a „vevő” és indított négy egymást követő átutalást, a sértett által megadott belépési adatok felhasználásával, jelentős kárt okozva. Egy másik esetben gyermekágyat szeretett volna eladni egy kuncsorbai feljelentő, aki a vásárlási szándékát jelző személytől kapott adathalász linkre kattintva adta meg adatait – miután kiválasztotta saját számlavezető bankját – végül pedig az SMS-ben kapott megerősítő kódokat is. Sajnos erről a bankszámláról is leemelték az összeget – sorolta az eseteket a szóvivő. Hozzátette, fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetési módszereket, és ne dőljön be a csalóknak, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai ismételten óvatosságra intik a vásárlókat.